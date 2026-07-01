В Перми осудят мужчину за изнасилование школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1975 года рождения. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - утесняют в ведомстве.

В январе 2015 года в Индустриальном районе Перми обвиняемый проследил за девочкой, зашел к ней в дом и изнасиловал ее.

Установить личность мужчины удалось в апреле 2026 года. Им оказался местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за убийства. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Пермяк свою вину признал. В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-генетическая экспертиза. Обвиняемый был опознан потерпевшей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru