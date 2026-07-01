В Прикамье прокуратура навела порядок в общедомовых счётчиках холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ильинского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе неё выяснилось, что несколько многоквартирных домов в посёлке Ильинский не были оборудованы общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения.

Для устранения нарушений прокурор внёс представления председателям товариществ собственников жилья, которые управляют этими домами.

После рассмотрения требований прокуратуры все выявленные нарушения были устранены. В многоквартирных домах установили общедомовые приборы учёта холодной воды.

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