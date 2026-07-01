В Перми продолжаются работы по ликвидации последствий мощного ливня

Фото: пресс-служба администрации города Пермь

В Перми коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного дождя, который прошел 30 июня. За сутки в городе выпало более 50 миллиметров осадков, что привело к подтоплениям, повреждениям склонов и падению деревьев.

Специалисты очищают сети ливневой канализации и подземные переходы, а также откачивают воду с наиболее проблемных участков. Большинство деревьев, поваленных непогодой на улицах и во дворах, удалось убрать уже в ночное время.

Глава Перми Эдуард Соснин во время выездной проверки оценил ход восстановительных работ. Он поручил коммунальным и дорожным службам очистить проезжую часть, перекрестки и парковочные карманы от грязи, песка и грунта, которые остались после схода воды.

Серьезные повреждения зафиксированы на набережной Камы в Ленинском районе. На двух участках произошло сползание грунта, из-за чего пострадали элементы благоустройства и зеленые насаждения. Опасные зоны оградили, а подрядные организации приступили к ликвидации последствий.

По словам главы города, до конца дня подрядчики должны привести территорию в порядок и открыть проход для жителей. В течение ближайших двух недель планируется восстановить склон. Кроме того, специалисты выяснят причины скопления воды и изменят направление ее отвода, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Еще один поврежденный участок обнаружили рядом с бывшим трамвайным мостом в районе Разгуляя. Из-за размыва склонов движение возле объекта временно ограничили с обеих сторон, также закрыли часть экологической тропы в парке «Разгуляй». Сейчас пройти можно только через вход со стороны Северной дамбы.

В городской администрации сообщили, что работы по устранению последствий непогоды ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного восстановления поврежденной инфраструктуры.

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