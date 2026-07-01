Школьники и студенты решат реальные бизнес-задачи на конкурсе AI Challenge

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Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта представили задания основного этапа Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. Участникам предстоит решать реальные технологические задачи.

Задачи подготовили крупнейшими компании – участники Альянса в сфере Искусственного интеллекта. Круг заданий – от помощи врачам и учителям до цифровизации недвижимости, анализа обращений граждан и поиска дефектов в сложных ИИ-системах. В конкурсе могут принять участие школьники и студенты до 25 лет, обучающиеся в колледжах и вузах.

Участники будут соревноваться в трех треках в зависимости от уровня владения цифровыми навыками и ИИ: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты». Работать над решениями можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. В индивидуальном формате участники сфокусируются на задачах машинного обучения, командам предстоит доработать решение до прототипа продукта.

В треке «Студенты» могут участвовать студенты вузов и колледжей до 25 лет включительно. Им предложат сложные задачи в области ИИ индивидуально или в командах. Для участия потребуются уверенные навыки программирования, знание классического и глубокого машинного обучения, а также опыт работы с ИИ-моделями.

В индивидуальном формате участники сосредоточатся на решении ML-задач. Командам предстоит довести свои разработки до уровня прототипа продукта.

Участники смогут выбрать для решения одно из следующих направлений:

– Направление от Sber AI. Задача стоит в разработке решения для автоматического поиска ошибок и дефектов в цифровых 3D-моделях. Такие технологии помогают улучшать качество данных, на которых обучаются современные ИИ-системы;

– Направление от Института AIRI. Команды разработают универсального ИИ-агента для задач кибербезопасности, способного самостоятельно искать уязвимости, анализировать код и решать практические задачи без участия человека;

– Направление от Российского квантового центра. Участникам предстоит создать модель, которая поможет ускорить работу квантовых алгоритмов и повысить эффективность вычислений при решении сложных задач.

– Направление от MWS AI и VisionLabs. Студенты разработают систему, которая позволит выявлять как существенные, так и едва заметные ИИ-манипуляции с изображениями и препятствовать дипфейк-мошенничеству.

В треке «Школьники» могут участвовать школьники до 18 лет включительно, а также учащиеся выпускных классов и студенты колледжей. Участники будут решать задачи средней и высокой сложности как индивидуально, так и в командах. Для успешного участия потребуются уверенные навыки программирования на Python, знание классического машинного обучения и основ глубокого обучения.

В треке представлены:

– Направление от Центра индустрии здоровья Сбербанка. Команды посоревнуются в разработке решения для работы с клиническими рекомендациями, которое поможет ИИ-системам быстрее находить необходимую информацию и эффективнее анализировать медицинские документы;

– Направление от «ДОМ.РФ Технологии». Конкурсантам предстоит разработать систему, которая сможет автоматически сверять данные о квартирах на планировках и в карточках объектов недвижимости, что позволит снизить ручную нагрузку на модераторов и в разы ускорить обработку объявлений;

– Направление от VK. Школьники разработают ML-модель для предварительной оценки валидности пользовательских жалоб: подобные решения сегодня используются в модерации цифровых платформ и помогают быстрее обрабатывать входящий поток обращений, а также эффективнее распределять внимание модераторов;

– Направление от Центрального университета. Командам предлагается создать систему для восстановления повреждённых изображений, которая сможет собирать из фрагментов исходную картинку и устранять искажения.

В индивидуальном треке «Начинающие» могут участвовать школьники до 8-го класса включительно. Для решения задач необходимы базовые навыки программирования на Python и понимание основ машинного обучения. Трек рассчитан на тех, кто делает первые шаги в прикладном искусственном интеллекте.

Направления трека:

– Направление от «Ростелекома». Участникам предстоит разработать сервис для автоматической обработки обращений граждан, который сможет определять тематику запросов, извлекать важную информацию и помогать быстрее направлять обращения профильным специалистам;

– Направление от Т-Банка и Т-Образования. Школьники попробуют создать ИИ-помощника для преподавателя математики. Такой сервис сможет находить ошибки в решениях учащихся, объяснять их и помогать учителям быстрее проверять работы.

AI Challenge – международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи. Он помогает ребятам из России и других стран погрузиться в мир ИИ и прокачать навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Участие в конкурсе могут принять школьники, а также студенты колледжей и вузов в возрасте до 25 лет.

Регистрация на AI Challenge открыта до 15 сентября. Три этапа конкурса проходят онлайн. Награждение победителей состоится очно на международной конференции Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве.

Победители конкурса смогут пройти образовательную программу от Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.

Организатором конкурса выступает Сбер, соорганизатором – Альянс в сфере искусственного интеллекта.

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