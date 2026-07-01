В Пермском крае приставы взыскали компенсацию за оскорбление медсестры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае судебные приставы помогли медицинскому работнику добиться выплаты компенсации морального вреда после конфликта с пациенткой.

Инцидент произошел в процедурном кабинете Лысьвенской больницы. Посетительница опоздала на прием и попыталась пройти без очереди. Медсестра объяснила, что из-за пропуска назначенного времени дальнейшие процедуры отменяются, а для получения нового направления необходимо снова обратиться к лечащему врачу.

Такой ответ не устроил пациентку. Она публично оскорбила сотрудницу больницы в присутствии других посетителей.

После случившегося медработник обратилась в суд, указав, что унижение чести и достоинства на рабочем месте причинило ей моральные страдания. Суд поддержал ее требования и обязал нарушительницу выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных мерах в случае неисполнения решения суда. В качестве обеспечительной меры приставы наложили арест на денежные средства на банковских счетах гражданки.

После принятых мер компенсация была выплачена в полном объеме. Исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением судебного решения.

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