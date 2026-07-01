В зоне СВО погиб житель Гайнского округа Прикамья Николай Палаухин

Фото: Администрация Гайнского муниципального окпуга

Администрация Гайнского окпуга выразила соболезнование родным, близким и друзьям погибщаго в ходе СВО земляка. Палаухин Николай Александрович погиб при выполнении задач специальной военной операции. Прощание с военнослужащим провели в поселке Гайны 1 июля.

Николай Палаухин родился 18 мая 1976 года. В зоне СВО проходил службу по контракту с Минобороны РФ. Героически погиб 28 марта 2025 года. В комментариях к некрологу близкие знакомые бойца сообщили, что Николай Александрович служил поисковиком эвакуационной бригады, затем в должности штурмовика.

Администрация и глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских выражает особые слова поддержки маме погибшего солдата, Тамаре Михайловне, сестре Светлане, супруге и детям.

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