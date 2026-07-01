В Пермский зоопарк привезли из Чили четыре альпака

Кадр из видео ГКАУК «Пермский зоопарк»

Коллекцию Пермского зоопарка пополнили четыре альпака. Представители горных плато прибыли в Пермь из Чили. Компанию самцу Диего составили три его подруги Эсперанза, Монтана и Ламбада.

После обязательного карантина «чилийцы» успешно влились в дружную компанию местных альпак. В Пермском зоопрке рассказали о внешних отличиях прибывшего квартета. Новенькие альпака чуть ниже ростом.

В Пермский зоопарк приехали альпака из Чили

Разреженный воздух в горах, резкие перепады температуры воздуха и сильные ветра влияют на тих темпы роста и общее телосложение. Еще у них более длинные и кудрявые челки. Обаятельные улыбки альпака никого не оставят равнодушными.

Познакомиться с обитателями Пермского зоопарка можно в тематической зоне «Горный мир».

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