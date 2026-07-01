В Прикамье нет дефицита топлива для специальных и коммунальных служб

Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел оперативный штаб по вопросу топливного обеспечения региона ключевых сферах региона. Особое внимание участники встречи уделили сферам здравоохранения, ЖКХ, образования, агропромышленого комплекса.

Глава региона заявил, что обстановка с топливом в Прикамье остается стабильной. Оно есть у специальных служб, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий есть. Представитель компании «ЛУКОЙЛ» подтвердил, что поставки идут по графику, контрактные обязательства перед потребителями выполняются в полном объеме.

По итогам оперштаба губернатор поручил членам правительства оперативно реагировать на отдельные вопросы с обеспечением топливом курируемых сфер и предприятий. Краевые власти дополнительно проговорили с УФАС о необходимости постоянного мониторинга сетей АЗС по всему региону и реагирования на случаи необоснованного роста цен.

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