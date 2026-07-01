Уроженец Прикамья Василий Щипицын снялся в паранормальной комедии «Зовите Витю!»

Фото: онлайн-кинотеатр «КИОН»

Уроженец Очера Василий Щипицын принял участие в съемках паранормальной комедии «Зовите Витю!». Фильм расскажет историю об экстрасенсе-шарлатане, внезапно получившем реальный дар видеть призраков.

Экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром «разводить» отчаявшихся людей на деньги. Пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно. На Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение.

Сюжетная линия фильма поворачивается таким образом, что «экстрасенс» начинает видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками. Зато понимает Саша, у которой появился реальный шанс снять ролик-сенсацию.

Создатели фильма «Зовите Витю!» обещают паранормальную комедию, состоящую из серии трогательных мини-историй. Каждый эпизод в ней будет посвящен различным призракам и их незавершенным делам.

Актер Василий Щипицын известен по фильмам «Август» и «Движение вверх», в котором он сыграл одну из ролей. В новой киноленте его партнерами стали комик Илья Соболев и актриса Саша Бортич, снявшиеся в главных ролях.

Фото: онлайн-кинотеатр «КИОН»

Режиссером сериала производства ON Студии и студии LOOKFILM выступил Денис Тяпичев. Вместе с Василием Щипицынвм, Ильей Соболевым и Сашей Бортич он собрал известный актерский состав, включая Сергея Роста, Риналя Мухаметова, Марию Смольникову, Александру Флоринскую, Александра Клюквина и других.

По итогам юбилейного V Фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ сериал стал самым ожидаемым проектом по мнению индустриального жюри, а Илья Соболев забрал награду в номинации «Оригинальный актер». Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН» (входит в Группу компаний МТС) 1 июля.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники