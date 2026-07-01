Прокуратура обязала краевое ведомство привести в порядок остановочный пункт

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Очерского района проверила соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорный орган выявил нарушения в деревне Верещагино.

Через населенный пункт проходит межмуниципальный маршрут регулярных перевозок «Оханск – Очер». В деревне Верещагино с численностью населения более 230 человек отсутствует остановочный комплекс. Посадка и высадка пассажиров осуществляются на проезжей части.

По итогам прокурорской проверки в Очерский районный суд направлено исковое заявление о возложении на КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» обязанности обустроить остановочный пункт. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

«После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

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