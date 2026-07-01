В Пермском крае оценили качество и уровень загрязнения воды в реке Каме

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое Минприроды опубликовало доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2025 году». Особое место в нем отвели оценке качества водных объектов региона, включая крупнейшую реку Каму.

В Прикамье насчитывается 29 179 рек общей протяжённостью 90 014 км. Большую часть речной сети региона составляют малые реки с суммарной протяженностью 84 147 км.

Протяженность 40 рек с длиной более 100 км – 4 759 км. К ним относятся Кама, Чусовая, Сылва, Косьва, Яйва, Вишера, Колва и Коса. Из них лишь протяженность Камы и Чусовой превышает 500 км – 1 805 км и 592 км соответственно. Площадь водосбора крупнейшей реки региона составляет 507 тыс. кв. км.

Качество воды большинства рек Прикамья в 2025 году не претерпело существенных изменений. Наиболее распространенными загрязняющими веществами являются соединения марганца, меди, железа, трудноокисляемые органические вещества. Наличие в воде загрязняющих соединений обусловлено местным гидрохимическим фоном.

В черте Перми исследования верхнего бьефа Камской ГЭС показали среднегодовые концентрации выше ПДК: по марганцу – 5 ПДК, железу – 3 ПДК, меди – 2 ПДК, трудноокисляемым органическим веществам – 2 НКВ. В створах ниже Перми среднегодовые концентрации выше ПДК: по марганцу – 4-6 ПДК, железу и меди – 2 ПДК, трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) – 2 НКВ.

Среднегодовое содержание нефтепродуктов, цинка, фенолов летучих, соединений азота не превысило ПДК. Качество воды соответствует классу 3, что характеризует ее как «очень загрязненную».

Оценку качества водных объектов Прикамья провели на основе статистической обработки результатов гидрохимических наблюдений Пермским ЦГМС. Под исследования попали 18 водных объектах, включая три водохранилища, в 32 пунктах (45 створах) от 7 до 12 раз в год.

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