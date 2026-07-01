Жительница Перми Мария Григорьева отметила 105-летний юбилей

Фото: Департамент социальной политики города Перми

В Перми славный юбилей отметила Мария Григорьева. Жительница Мотовилихинского района встретила 105-й день рождения.

Подробности из жизни Марии Яковлевны «КП-Пермь» рассказал городской департамент социальной политики. Юбиляр появилась на свет в небольшой деревне неподалеку от Елабуги. Она осталась без родителей уже в раннем возрасте, ее перевезли к себе родственники из Перми.

В ставшем родным городе Мария Григорьева освоила швейное дело после окончания училища. Затем долгие годы трудилась на предприятии «Пермодежда». Завершила трудовой путь в детском ателье.

Анна Яковлевна вместе с супругом Иваном Григорьевичем вырастили и поставили на ноги двух сыновей и дочь. Сегодня опорой и радостью для нее служат многочисленные родственники. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр не утратила внутренней силы: у нее по-прежнему ясный ум и удивительно светлое отношение к жизни. Ее оптимизм и жизнелюбие служат примером для всех, кто её знает.

«КП-Пермь» присоединяется к поздравлениям и желает Марии Яковлевне крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма!

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