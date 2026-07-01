Пермская художественная галерея открыла для посещения новую экспозицию

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская галерея является обладателем одной из лучших коллекций советского искусства за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее экспонаты из-за нехватки площадей были представлены фрагментарно в рамках временных выставок.

Благодаря переезду в новое здание «затерянные» в запасниках экспонаты выставили практически в полном объеме. Собрание представят в хронологической последовательности от послереволюционного авангарда до сегодняшнего дня – «Отечественное искусство. 1917–1950-е» и «Отечественное искусство. 1960–2000-е».

«Некоторые экспонаты не выставлялись более 35 лет. Здесь представлены ярчайшие звезды своего времени: Кузьма Петров-Водкин, Роберт Фальк, Вера Мухина, Александр Дейнека, Константин Юон, Николай Крымов, Александр Лабас, Юрий Пименов, Элий Белютин – и не только», – сообщили «КП-Пермь» в галерее.

В новой экспозиции отвели место не только живописи. В залах также представлены скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства и агитфарфор.

Ранее Пермская галерея сообщила о закрытии первого выставочного проекта. Выставка «Дом» работала с момента открытия нового здания музея изящных искусств.

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