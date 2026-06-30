Метеорологи рассказали о ливне 30 июня в Пермском крае

Фото: Дмитрий Гаврилов. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье во второй половине дня 30 июня прошел сильный дождь. По данным портала «Опасные природные явления Пермского края», осадки имели локальный ливневый характер. В Перми ливень нанес существенный ущерб.

Метеостанция Перми оказалась за пределами основной зоны осадков, она зафиксировала всего 13 мм. Сильнейший дождь продолжался около двух часов и завершился около 19:00.

Больше всего осадков выпало в Кунгуре – 29 мм за 12 часов. Общая сумма осадков за 36 часов составила 80% от месячной нормы, всего в июне выпало 205 мм. На севере Прикамья осадков не было. Температура воздуха в Березниках достигла +25 градусов.

На территории Пермского края с 1 июля начнется заполнение циклона. Он вступит в завершающую стадию развития атмосферного вихря, что принесет выравниванием атмосферного давления и ослабление ветра. Повсеместная облачность начнет уменьшаться, прояснения возможны по всему краю кроме его восточной и юго-восточной частей.

Ливни с грозами продолжатся в южных и восточных районах Прикамья, на юге они могут оказаться наиболее сильными. В Перми вновь вероятен ильный дождь, но не такой мощный как 30 июня.

Температура воздуха ночью составит +12…+17, днем – от +20 до +25градусов. Ночная температура воздуха будет в пределах +15…+17 градусов, +22…+24 градусов = днем.

С пятницы до воскресенья по-прежнему ожидается прекращение дождей и постепенное потепление до +23…+28 градусов в дневные часы.

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