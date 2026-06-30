ВТБ представил основные направления стратегии развития на следующую трехлетку

Фото: ВТБ

ВТБ представит новую стратегию развития на следующую трехлетку в начале 2027 года. Она включит четыре основных направления. Об этом на годовом общем заседании акционеров сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Первое направление – развитие розничного бизнеса в партнерстве с RWB.

«В следующем году мы запускаем масштабную розничную повестку – катализатор масштабирования партнерства с крупнейшими компаниями страны. Рынок розничной торговли – один из крупнейших сегментов российской экономики. Маркетплейсы – наиболее крупный и динамичный его сегмент, растущий более чем на 30% в год на протяжении последних пяти лет. Изменение потребительских привычек в сторону онлайн-экономики сопровождается ростом проникновения платформ на рынок ритейла. Аналитики ожидают, что в 2027 году более 30% всех покупок граждан будут совершаться онлайн», – заявил Андрей Костин.

По его словам, значительный импульс для развития кооперации – стратегическое партнерство с Wildberries. Сегодня он занимает лидирующие позиции в сегменте маркетплейсов и продолжает двузначными темпами наращивать объемы бизнеса, развивать клиентскую базу физических лиц и предпринимателей, работающих на платформе, а также запускать новые направления, включая путешествия, логистику, образование и ряд других.

«Мы видим большую ценность партнерства для ВТБ по многим направлениям, а также значительный потенциал для реализации совместных синергий. Партнерство может дать существенный импульс для развития розничного бизнеса банка и еще сильнее укрепить наши позиции в малом и среднем бизнесе, а также в корпоративно-инвестиционном бизнесе», – отметил президент – председатель правления.

Второе направление – международные расчеты, которые стали элементом экономического, технологического и инфраструктурного объединения стран.

«ВТБ традиционно лидирует на рынке ВЭД, и наша амбиция — обеспечить до четверти всех внешнеторговых расчётов страны», – отметил Андрей Костин.

Третье направление – поддержка государства в развитии экономики, сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике.

«Мы играем активную роль в развитии стратегических отраслей и реализации значимых инфраструктурных проектов. В новом стратегическом цикле продолжим эту работу в полном объеме», – сообщил Костин.

Четвертое – активное развитие технологий.

«В новой стратегии мы закладываем программу активного внедрения решений на базе искусственного интеллекта и соответствующие эффекты в части роста производительности и кардинального улучшения качества работы с клиентами», – указал глава ВТБ.

Усиление позиции банка будет содействовать успешной дивидендной истории.

«Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода на 2027-2029 годы прийти к уровню дивидендных выплат 50% процентов от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ», – отметил Андрей Костин.

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