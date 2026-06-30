В Прикамье 51 агротехкласс ведет обучение более 900 школьников

фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Краевое правительство под председательством главы региона Дмитрия Махонина 30 июня провело выездное заседание в Кунгуре. На встрече рассмотрели вопрос развития кадров агропромышленного комплекса Прикамья.

Глава краевого Минобра Наталья Зверева представила доклад о системной работе ведомства и бесшовной подготовке кадров. Это позволяет организовать непрерывный образовательный процесс на связке образовательных учреждений с работодателями. Решение кадрового вопроса в агросекторе региона требует комплексного подхода, начиная со школьной скамьи.

В Прикамье создали многоуровневая систему подготовки, включая профильные агроклассы, проект «Первая профессия», сеть учреждений СПО и вузов. Работа с будущими аграриями ведется точечно. В Прикамье 14 муниципалитетов открыли 51 агротехкласс в 22 школах, где обучаются более 900 детей. Участниками федерального проекта «Кадры в АПК» являются 13 школ. В следующем учебном году планируется открытие еще 11 новых агроклассов.

В Пермском крае с 2022 года реализуется проект «Первая профессия». За это время 195 школьников из 13 школ получили практические навыки ряду профессий, включая тракторист, слесарь сельхозмашин, овощевод и оператор по ветеринарной обработке. Обучение проходит на базах колледжей и непосредственно на предприятиях-партнерах. По окончании обучения ребята получили свидетельства о профессии.

«Мы призываем работодателей активнее включаться в этот проект через Центр опережающей профессиональной подготовки. Это уникальная возможность погрузить ребенка в реальный производственный процесс еще до выпуска из школы», – отметила в выступлении Наталья Зверева.

В 11 учреждениях СПО Прикамья по восьми аграрным специальностям обучаются 2486 студентов. Часть из них по целевому договору. За последние три года контрольные цифры на аграрные специальности увеличились почти на 150 мест.

«Важным трендом в подготовке кадров становится внедрение мультикомпетенций, в частности, интеграция модуля по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в учебные программы. В Пермском агропромышленном техникуме и Коми-Пермяцком агротехническом техникуме студенты осваивают симуляторы и геоинформационные системы для точного земледелия», – подчеркнула глава краевого ведомства.

В Прикамье реализуется проект «Профессионалитет». На базе Пермского агропромышленного техникума в 20222 году создали кластер из девяти современных лабораторий. Он объединяет 20 работодателей и готовит специалистов, которые уже на выходе имеют возможность трудоустроится.

В 2027 году на базе Кунгурского колледжа агротехнологий и управления откроется новый кластер сельскохозяйственной отрасли. В его состав помимо колледжа войдут 18 образовательных организаций и 11 работодателей. Будет оснащено 23 современные лаборатории, где смогут проходить обучение студенты.

На уровне высшего образования основным партнером в подготовке кадров остается Пермский государственный аграрно-технологический университет. В нем обучаются 4 582 студента. В рамках сетевого взаимодействия университет сотрудничает с ведущими вузами страны – Тимирязевской академией и МАДИ. Это позволяет студентам получать дополнительные компетенции.

«Общая задача – не просто дать образование, а сделать так, чтобы в Пермском крае хотелось жить и работать. Системная работа школ, колледжей, вузов и бизнеса дает плоды, важно эту работу усиливать», – заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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