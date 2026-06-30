Китай за полгода закупил в Прикамье около 90 тысяч кубометров лесоматериалов

Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Китай резко наращивает объемы экспорта лесоматериалов из Пермского края. За первые шесть месяцев 2026 года Прикамье отправило в КНР 86,2 тыс. куб. метров лесной продукции различных пород.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю оформило 1 757 фитосанитарных сертификатов на вывозимую подкарантинную продукцию. Лабораторная экспертиза отобранных образцов подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По сравнению с прошлым годом наметился значительный рост объемов поставок лесоматериалов в Китай. Так, с 1 января по 30 сентября 2025 года из Прикамья в Китай вывезли 77,4 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород.

Ранее стало известно о поставке из Прикамья в Китай с 1 января по 9 июня этого года 12,4 тыс. кубометров березового шпона.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru