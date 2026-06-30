Пермякам вернули незаконно снятые цифровыми сервисами деньги

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Краевой Роспотребнадзор рассмотрел жалобы жителей Перми на цифровые сервисы. После истечения пробного бесплатного периода на предоставление услуг им автоматически продлили подписку.

В надзорное ведомство обратились потерпевшие, которые оформили на 14 дней подписку в цифровом сервисе START. По истечении пробного срока подписку автоматически продлили. Потребители не получили уведомления о предстоящем списании. Требование о возврате денежных средств ООО «Старт.Ру» не удовлетворило.

Еще одно исковое требование поступило в отношении ИП Богуш М.В. Предприниматель распространял сервис SOCIALVISOR. Пермяк приобрел пробную однодневную подписку на цифровой продукт. На следующий день сервис автоматически продлил ее на 14 дней по цене 990 руб. без уведомления клиента. Требование о возврате денежных средств предприниматель также не удовлетворил.

Мировые судьи судебных участков Перми удовлетворили исковые требования Роспотребнадзора в отношении ООО «Старт.Ру». В пользу пострадавших от незаконных действий взыскали 13 170 руб., из которых 7 600 руб. составил моральный вред.

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района Перми по иску в отношении ИП Богуш М.В. также взыскал списанные денежные средства, компенсацию морального вреда и штраф за отказ вернуть потребителю средства в добровольном порядке. Пермяку выплатили 8 880 руб., включая моральный вред 5 000 руб.

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