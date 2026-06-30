В Уральском прошла седьмая смена экологического лагеря

Фото: комбинат «Свеза»

В поселке Уральский завершил работу седьмой экологический лагерь дневного пребывания «Вместе с первыми». Его организовали комбинат лесопромышленной группы «Свеза» и Уральская школа. Участниками программы стали 170 школьников.

Программа лагеря объединила экологические, образовательные и спортивные мероприятия. В начале смены, ко Дню эколога, состоялись тематические викторины и акцию по благоустройству территории, где ребята смогли применить на практике полученные знания по раздельному сбору отходов, рациональному природопользованию и экологической безопасности.

Особое внимание в экологическом лагере уделяли обращению с вторсырьем. Эксперты службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии комбината «Свеза» в Уральском рассказали школьникам, как сортируют пластик, бумагу и металл, а также объяснили, почему важно правильно утилизировать опасные отходы, например батарейки.

- Такие встречи помогают сформировать у школьников понимание, что экология — неотъемлемая часть повседневной жизни, а не просто теоретическая дисциплина. Когда дети сами участвуют в сортировке отходов, они начинают лучше понимать, как их собственные действия влияют на состояние окружающей среды, — отметила эколог комбината «Свеза» в Уральском Наталья Шистерова.

Помимо экологических занятий, программа лагеря включала спортивные соревнования, квесты и мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. Также для участников организовали события ко Дню России и Дню русского языка, связав экологическую повестку с гражданско-патриотическим воспитанием.