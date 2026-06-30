В Перми хотят проверять на полиграфе руководителей муниципальных учреждений Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Перми подготовили проект изменений в порядок назначения руководителей муниципальных учреждений. Документ предусматривает проведение проверки на полиграфе для кандидатов на руководящие должности, а также для действующих директоров при продлении трудового договора.

Планируется, что новые требования затронут руководителей учреждений, находящихся в ведении департамента образования, департамента культуры и молодежной политики, а также городского комитета по физической культуре и спорту.

Согласно проекту постановления, психофизиологическое исследование с использованием компьютерного полиграфа будет проводиться для оценки профессиональных качеств кандидатов и снижения рисков коррупционных и других правонарушений.

При этом пройти такую проверку можно будет только с письменного добровольного согласия.

Если документ утвердят, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

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