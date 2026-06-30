Молодежь Перми мечтает о достатке и накопить свыше 5 млн рублей

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Молодые жители Перми стали заметно чаще связывать планы на ближайшие пять лет с благосостоянием. О богатстве и достатке мечтают 73% респондентов против 56% годом ранее. Это показало совместное исследование СберСтрахования жизни и СберНПФ – партнеров СберИнвестиций.

На втором месте среди приоритетов пермской молодежи младше 35 лет – желание обрести настоящую любовь. Его озвучили 62% респондентов. Третью строчку занимают семья и дети – 61% опрошенных.

Собственная квартира остается важной целью для 35% молодой аудитории Перми. При этом, 59% опрошенных живут в собственном жилье, включая совместную собственность с родственниками или родителями, 13% — в арендованном жилье, 23% — в жилье родственников или друзей.

«Мы видим, что молодые жители Перми все чаще задумываются о долгосрочных целях и связывают их не только с семьей и личной жизнью, но и с финансовой устойчивостью. В среднем на горизонте пяти лет они рассчитывают накопить 5,1 млн рублей. Опыт накоплений уже есть у части пермской молодёжи: 24% откладывают деньги на регулярной основе, еще 29% делают это периодически. Чем раньше человек начинает планировать финансы и формировать капитал, тем проще ему двигаться к своим жизненным целям и чувствовать себя увереннее в будущем», – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский,

Комфортный уровень ежемесячных накоплений для большинства респондентов остается умеренным. В среднем молодые жители Перми считают нужным направлять в сбережения 16% дохода для достижения финансовых целей.

Популярным инструментом для формирования сбережений у молодых пермяков остаются банковские вклады и депозиты: такой вариант озвучили 79% опрошенных. Еще 8% готовы вложиться в акции, облигации, ПИФы и другие инструменты финансового рынка; 7% – направить средства в собственное дело. Часть респондентов уже использует полисы накопительного страхования жизни.

«Долгосрочные инструменты, такие как накопительное страхование жизни и программа долгосрочных сбережений, могут помогать формировать капитал на горизонте нескольких лет, сочетая дисциплину регулярных взносов с дополнительными преимуществами, включая налоговые льготы», – отметил спикер Волго-Вятского банка.

Опрос проводился в июне 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек. В исследовании участвовали 11 тыс. респондентов. Выборка отражает социально-демографический состав населения.