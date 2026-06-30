В Перми начал работу новый общественный центр для жителей Средней Курьи

Фото: пресс-служба Администрации города Пермь

В Ленинском районе Перми открылся новый общественный центр. Он расположен по адресу: улица Борцов Революции, 153а. Новая площадка станет местом для работы общественных организаций, проведения занятий и встреч жителей микрорайона.

В церемонии открытия приняли участие глава Перми Эдуард Соснин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель ТОС «Средняя Курья» Галина Меркушева и руководитель благотворительного фонда «МыВместе» Алёна Оляку.

Здание оборудовано всем необходимым для проведения различных мероприятий. Здесь есть актовый зал, гардероб, кабинет администратора, помещение для Совета ветеранов, а также комнаты для кружков и работы некоммерческих организаций.

В новом центре разместятся ТОС «Средняя Курья» и волонтеры фонда «МыВместе», оказывающего помощь участникам специальной военной операции. Кроме того, на площадке уже проходят учебные занятия. Организация дополнительного образования «СОТИС» обучает тактической медицине и управлению беспилотными летательными аппаратами, а Федерация дартса Пермского края открыла спортивную секцию для детей и молодежи.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, общественные центры помогают жителям активнее участвовать в жизни города, реализовывать свои инициативы и проводить досуг. Он также сообщил, что в этом году планируется строительство еще двух таких объектов — в микрорайоне Новобродовский и поселке Голый Мыс.

Фото: пресс-служба Администрации города Пермь

Новый центр построен в рамках муниципальной программы «Общественное согласие». Сейчас в Перми работают уже 51 общественный центр, расположенный во всех районах города. При этом сеть подобных площадок продолжает развиваться.

Проект по созданию общественных центров считается одной из уникальных практик Перми. Его главная задача — поддержка общественных инициатив и развитие взаимодействия с жителями по месту их проживания.

Сегодня в общественных центрах работают патриотические, молодежные, национальные и другие объединения, советы ветеранов и общества инвалидов. Ежегодно эти площадки принимают около 350 тысяч посетителей, здесь проводят более 15 тысяч консультаций и около двух тысяч различных мероприятий. Также центры участвуют в сборе гуманитарной помощи и изготовлении маскировочных сетей, окопных свечей и других необходимых изделий для поддержки участников СВО.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru