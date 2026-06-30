В зоне СВО погиб отец пятерых детей Алексей Дмитриев из Очера

Фото: Администрация Очерского муниципального округа

Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние соболезнования родственникам, всем близким и друзьям погибшего в ходе СВО земляка. Прощание с Дмитриевым Алексеем Валерьевичем состоялось в Очере 30 июня.

Житель Очера проходил военную службу по контракту с Минобороны РФ. Погиб Алексей Валерьевич при выполнении боевого задания 13 июня 2025 года. Дома возвращение папы ждали пять детей.

Алексей Дмитриев родился 14 ноября 1971 года в Бузулуке Оренбургской области. После срочной службы в армии создал крепкую семью. Алексей Валерьевич долгое время работал на Очерском машиностроительном заводе наладчиком автоматизированных линий и токарем. В свободное время занимался резьбой по дереву и изготовлением мебели, мог починить любое швейное оборудование.

Все, кто знал отца большого семейства, говорят о нем как о жизнерадостном, отзывчивом и ответственном человеке с золотыми руками.

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