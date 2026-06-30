Выездные дни донора в июле пройдут в девяти округах Пермского края Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) приглашает жителей Прикамья принять участие в выездных донорских акциях, которые пройдут в пяти территориях региона. Бригада ПКСПК посетит Пермь, Пермский округ, Краснокамск, Губаху, Кудымкар, Чайковский, Березовку, Октябрьский и Осу.

Отметим, что донорскую кровь используют при хирургических операциях, лечении тяжелых заболеваний, авариях и катастрофах. Это позволяет спасать жизни и улучшить здоровье многих пациентов.

Донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех. Между донациями должно пройти не менее 60 дней.

При себе у донора должны быть паспорт и номер СНИЛС. Он должен иметь российское гражданство или проживать в РФ на законных основаниях не менее года. О противопоказаниях к донорству можно прочитать на сайте.

После донации каждому выдается справка, которая дает человеку право на два дня отдыха с сохранением среднего заработка. Также донор получает денежную компенсацию на питание в размере 1 057 рублей.

Для того, чтобы правильно подготовиться к процедуры, следует знать, что натощак сдавать кровь не нужно. Но накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Рекомендуется пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты.

За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

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