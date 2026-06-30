В Перми состоится премьера спектакля «Последние»

Фото: Театр-Театр.

На сцене Твоего Молодежного Театра 1 июля состоится премьера спектакля «Последние» (16+) по одноименной пьесе Максима Горького. В новой постановке заняты студенты совместного курса Театра-Театра и Московского института современного искусства.

В театрах страны у Максима Горького чаще всего ставят «На дне» и «Вассу Железнову». Пьеса «Последние», написанная почти 120 лет назад и поначалу запрещенная цензурой, известна гораздо меньше.

Режиссер Илья Лямин заинтересовался данным материалом по двум причинам. Во-первых, именно пьесы Горького магистранты Театра-Театра должны были представить в аудиторном формате в рамках текущего учебного процесса. Во-вторых, режиссер увидел в классическом тексте психологическую глубину и актуальность.

- В своей пьесе Горький обращается к теме отношений внутри семьи, - объясняет режиссер. - Тема из разряда вечных, но в определенное время она становится острее. И, кажется, сейчас – именно такое время. Разбирая с актерами-студентами текст, мы даже шутили, что спектакль вполне можно назвать «Зумеры», ведь в детях Софьи, их поведении и поступках есть черты современной молодежи.

Спектакль «Последние» позволяет увидеть историю распада семьи «на крупном плане». Работая на территории психологического реализма, Илья Лямин выстраивает со зрителями суровый, честный разговор. Одним из важных решений стало вычеркивание из пьесы, которая в первой редакции называлась «Отец», Ивана Коломийцева, отца семейства. В концепции режиссера в центре сюжета оказывается Софья: именно на плечи матери ложится весь груз ответственности за то, какими вырастают пятеро её детей. Взрослея в атмосфере лицемерия и жестокости, они постепенно превращаются в эгоистичных, бессердечных людей, не принимающих во внимание чувств близких. Спектакль обнажает болезненные механизмы семейной деградации: родительские пороки и нравственные компромиссы прорастают в следующем поколении, запуская цепную реакцию зла.

Кстати, студентов курса «Артист музыкального театра» зрители ТТ уже могли видеть на сцене. Юные актеры успели впечатлить и профессионалов театральной индустрии. Их работа в спектакле «Последние» отмечена жюри первого в Перми фестиваля студенческих спектаклей «Курс на сцену», прошедшего в апреле этого года. Режиссёр Илья Лямин получил приз председателя Пермского регионального отделения СТД РФ «за смелый авторский взгляд на классическую пьесу», а исполнительница роли Софьи Полина Варова была отмечена в номинации «Лучшая женская роль».