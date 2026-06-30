Жительница Прикамья заплатила 45 тысяч рублей после драки с соседкой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чернушке затянувшийся конфликт между соседками завершился судебным разбирательством и выплатой компенсации морального вреда. Причиной ссоры стали антисанитарные условия в многоквартирном доме.

По словам одной из женщин, в квартире соседей снизу постоянно скапливались вещи, которые приносили с мест сбора отходов. Вместе с различными предметами в дом, как утверждала жительница, попадали тараканы и распространялся неприятный запах. Из-за этого между соседками долгое время продолжались споры.

Во время очередного конфликта словесная перепалка переросла в драку. Недовольная ситуацией женщина несколько раз ударила соседку по лицу. Пострадавшая получила легкий вред здоровью и позже обратилась в суд с требованием компенсировать моральный ущерб.

Суд встал на сторону истца и обязал виновницу выплатить 45 тысяч рублей.

Однако добровольно исполнять решение суда женщина не стала. Исполнительный документ поступил судебным приставам Чернушинского и Куединского районов. Проверка показала, что у должницы отсутствуют банковские счета и имущество, на которое можно было бы обратить взыскание.

После этого приставы выехали по месту ее проживания и арестовали телевизор и мобильный телефон. Эти меры оказались эффективными: вскоре женщина полностью погасила задолженность. После перечисления денег пострадавшей исполнительное производство было завершено.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru