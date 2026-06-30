Глава Прикамья выдал будущим медикам и педагогам дипломы об окончании обучения

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Березниках состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Березниковского медицинского колледжа, обучавшимся по специальности «Лечебное дело», а также студентам Соликамского социально-педагогического колледжа имени А.П. Раменского. В мероприятии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона поздравил молодых специалистов с окончанием обучения, вручил им дипломы и сертификаты, подтверждающие право на получение региональных мер поддержки для медицинских работников. По словам Дмитрия Махонина, профессия медика требует не только знаний, но и искреннего желания помогать людям. Он выразил уверенность, что выпускники внесут вклад в развитие системы здравоохранения Прикамья, и пожелал им успешной карьеры, крепкого здоровья и благополучия.

В этом году в Пермском крае расширили меры поддержки медицинских кадров. По программе «Медицинские кадры Прикамья» увеличены единовременные выплаты для специалистов, которые трудоустраиваются в Краевую больницу имени Е.А. Вагнера в Березниках. Теперь врачи могут получить до 3 млн рублей вместо прежних 2 млн, а фельдшеры, выполняющие обязанности лечащего врача, — до 2 млн рублей вместо 1 млн.

Кроме того, для отдельных категорий специалистов предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты. Врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, а также сердечно-сосудистые хирурги в течение первого года работы будут получать по 100 тысяч рублей сверх заработной платы. Для фельдшеров, исполняющих функции лечащего врача, размер такой доплаты составит 23,5 тысячи рублей в месяц.

Дополнительную поддержку оказывает и администрация Березников. Медицинским работникам, которые устраиваются в городскую больницу, выплачивают еще 1,4 млн рублей, а фельдшерам — 700 тысяч рублей. Также специалистам предоставляют служебное жилье.

В региональном Министерстве здравоохранения подчеркнули, что в медицинских учреждениях Прикамья продолжают создавать комфортные условия для молодых сотрудников. С этого года за каждым начинающим специалистом, поступившим на работу в государственную систему здравоохранения, закрепляется опытный наставник. Он помогает выпускникам быстрее освоиться на новом месте и получить необходимый практический опыт.

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