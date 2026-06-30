Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав пермячки

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав жительницы Перми.

Женщина обратилась в приемную главы СКР, рассказав, что в детстве осталась без попечения родителей. С 2016 года она состоит в очереди на получение жилья как нуждающаяся, однако до сих пор не обеспечена квартирой.

Сейчас пермячка воспитывает малолетнего ребенка. По ее словам, жилье из маневренного фонда, которое ей предлагали, оказалось непригодным для проживания из-за неудовлетворительного состояния.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Пермскому краю, еще в 2025 году суд обязал принять меры для восстановления ее жилищных прав. Несмотря на вступившее в силу судебное решение, вопрос до настоящего времени не решен.

В связи с этим Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела и принятых мерах по защите прав заявительницы.

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