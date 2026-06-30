В Перми представили успешные проекты по повышению финансовой грамотности Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Перми прошла межрегиональная секция VI Всероссийской конференции «Опыт и тренды развития финансовой грамотности», посвященная современным подходам к финансовому просвещению взрослого населения.

Участников мероприятия приветствовали директор Пермского филиала Финансового университета при Правительстве России Алексей Гоголев, представитель Министерства финансов Пермского края Наталья Гаряева и директор Института финансовой грамотности Финансового университета Михаил Петриченко. Они отметили, что регионы страны активно внедряют собственные образовательные проекты, а обмен опытом помогает распространять наиболее эффективные практики и развивать финансовую культуру населения.

По словам Михаила Петриченко, именно взрослые жители принимают основные финансовые решения и оказывают значительное влияние на экономику, поэтому повышение их финансовой грамотности остается одной из главных задач.

Во время пленарной сессии представители Торгово-промышленной палаты Пермского края, Отделения Банка России по Пермскому краю, регионального управления Федеральной налоговой службы и Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства рассказали о действующих программах финансового просвещения. В частности, Банк России представил онлайн-курсы и цикл вебинаров «Финансовый навигатор», где участники учатся планировать бюджет, грамотно пользоваться кредитами, принимать взвешенные инвестиционные решения и защищаться от финансовых мошенников.

Как отметила руководитель Регионального центра финансовой грамотности Пермского края Наталья Давыдова, работа по финансовому просвещению жителей ведется в регионе с 2012 года. В 2022 году был создан специализированный региональный центр, который начал реализовывать образовательные проекты для сотрудников предприятий. По ее словам, накопленный в Прикамье опыт уже сегодня может быть полезен другим регионам России.

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