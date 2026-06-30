Более 11 тысяч жителей приняли участие в праздновании Дня молодежи в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми мероприятия, посвященные Дню молодежи, посетили более 11 тысяч человек. Праздничная программа проходила сразу на нескольких городских площадках — в Доме молодежи, на набережных, в парках, библиотеках и историческом центре города.

Самой посещаемой площадкой стал Дом молодежи, где с вечера 26 июня и в течение всего 27 июня проходили концерты, творческие мастер-классы, семейные игры, занятия по цифровой анимации, 3D-моделированию, лепке, рисованию и другим направлениям. Всего здесь побывали около 3,5 тысячи человек.

Еще одной площадкой праздника стала улица Пермская, где в рамках проекта «Музыкальный квартал» прошла программа «Есть контакт». Для гостей выступили молодые музыканты, исполнявшие джазовую, народную, электронную и классическую музыку. Также работала ярмарка изделий ручной работы, а все желающие могли бесплатно присоединиться к экскурсиям по историческому центру Перми. Эти мероприятия собрали около двух тысяч участников.

Праздничные программы также состоялись в парке имени Чехова, парке «Балатово» и парке «Счастье есть». Их посетили порядка 800 человек.

Самыми массовыми стали события на центральной набережной и набережной Кировского района, где тематические площадки привлекли около 5,5 тысячи гостей. В рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» перед зрителями выступили молодые музыкальные исполнители и творческие коллективы.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru