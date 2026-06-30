Более 16 тысяч семей Прикамья получили новую ежегодную выплату Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне Отделение Социального фонда России по Пермскому краю направило свыше 350 миллионов рублей на новую ежегодную выплату для семей с детьми. За первый месяц действия меры поддержки ее получили более 16 тысяч жителей региона.

Выплата предназначена для работающих родителей, а также усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих не менее двух детей. Поддержка предоставляется семьям, где дети младше 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума. В Пермском крае в 2025 году этот показатель составляет 24 471 рубль.

Размер выплаты определяется индивидуально. При расчете учитывается разница между суммой налога на доходы физических лиц, которую родители фактически заплатили за 2025 год, и налогом, рассчитанным по ставке 6%.

В региональном отделении Социального фонда напомнили, что подать заявление необходимо до 1 октября. Сделать это можно через портал госуслуг, в клиентских службах фонда или в многофункциональных центрах. В дальнейшем обращаться за выплатой нужно ежегодно, так как уровень доходов семьи может меняться.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. Если выплата будет одобрена, деньги перечислят в течение следующих пяти рабочих дней.

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