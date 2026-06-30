Ночное перекрытие Чусовского моста в Пермском крае отменили

Министерство транспорта Пермского края сообщило об отмене запланированного перекрытия движения по Чусовскому мосту в ночь с 29 на 30 июня.
Причиной стали технические обстоятельства, из-за которых проведение работ пришлось перенести.
В ведомстве пояснили, что монтаж балок состоится позже. Новую дату и время проведения работ пообещали опубликовать в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях.
Ранее "КП-Пермь" писала, о предстоящих ночных ограничениях на участке трассы Пермь — Березники. Они необходимы для реконструкции моста, включая соединение существующего пролета с новым мостовым переходом. Завершить все работы по обновлению Чусовского моста планируется к лету 2027 года.
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