В Соликамске возбудили дело после сообщений о разрушении кровли жилого дома Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Соликамске следственные органы возбудили уголовное дело после обращений жителей дома на улице Строителей, которые пожаловались на серьезные проблемы с кровлей. Основанием стали видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, где заметны сильные протечки после дождя.

По словам жильцов, вода попадает в подъезд через трещины в потолке, из-за чего людям приходится расставлять ведра для сбора воды. Кроме того, они утверждают, что бетонная кровля начала разрушаться. Жители отмечают, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация долгое время оставалась без изменений.

Возбуждено уголовное дело.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в рамках расследования будут проведены необходимые следственные мероприятия. Специалистам предстоит установить лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. Расследование продолжается.

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