Пермский край встретит выходные жарой +28 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье начиная со среды ожидается значительное уменьшение осадков. В центральных районах региона днем еще возможны обильные дожди с грозами. В четверг дождей уже будет значительно меньше, а в пятницу под влиянием антициклона они прекратятся.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться днем до +27 градусов. В Перми предстоящая пятница, 3 июня, также окажется теплой – столбик термометра приблизится к +25 градусам. Ночи также окажутся теплыми от +13 до +15 градусов.

О характере погоды в предстоящие выходные дни 4 и 5 июля рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. По прогнозу метеоролога, установится настоящая летняя погода с небольшими локальными ливнями и дневным прогревом +23…+28 градусов. В Перми предварительно к 5 июня температура воздуха поднимется до +26…+28 градусов.

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