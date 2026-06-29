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НовостиПолитика29 июня 2026 16:35

В Прикамье похоронят погибшего 30-летнего участника СВО Олега Петрова

Прощание состоится на малой Родине военнослужащего
Павел ШАТРОВ
Фото: Администрация Кочевского муниципального округа

Фото: Администрация Кочевского муниципального округа

Администрация Кочевского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в зоне проведения СВО земляка. Петров Олег Александрович погиб при исполнении воинского долга.

Олег Петров родился ы 1995 году. При выполнении боевых задач специальной военной операции показал пример мужества и самоотверженности.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 30 июня в селе Большая Коча с 11:00 возле памятника.

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