Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 15:10

Организаторы лотереи ждут победителя из Прикамья забрать более 2 млн рублей

Обладатель крупного выигрыша пока не обратился за призом
Павел ШАТРОВ

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Крупная российская лотерея объявила о победителе из Пермского края. Обладатель счастливого билета выиграл 2,3 млн руб.

Победитель одного из тиражей пока не дал о себе знать. Крупный выигрыш ждет выплаты. Скорее всего, миллионер не рассчитывал на удачу и пока не обратил внимание на результаты тиража.

Миллионер увеличил основную сумму выигрыша благодаря второму заполненному полю лотерейного билета. Везет же людям!

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru