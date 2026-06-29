Организаторы лотереи ждут победителя из Прикамья забрать более 2 млн рублей

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Крупная российская лотерея объявила о победителе из Пермского края. Обладатель счастливого билета выиграл 2,3 млн руб.

Победитель одного из тиражей пока не дал о себе знать. Крупный выигрыш ждет выплаты. Скорее всего, миллионер не рассчитывал на удачу и пока не обратил внимание на результаты тиража.

Миллионер увеличил основную сумму выигрыша благодаря второму заполненному полю лотерейного билета. Везет же людям!

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru