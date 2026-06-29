В Перми суд вынес меру пресечения пенсионеру после стрельбы по детсаду

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Индустриальный суд Перми рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 72-летнему жителю Индустриального района. Пенсионера обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

По версии следствия, 24 июня пожилой мужчина произвел несколько выстрелов из пневматического оружия по окнам детского сада. На основании представленных материалов суд заключил обвиняемого под домашний арест на срок 2 месяца.

Помимо запрета на свободу передвижения, жителю Перми запрещено получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

При избрании меры пресечения суд учел пожилой возраст обвиняемого, состояние его здоровья, а также факт изъятия всех находившихся у него в квартире предметов для стрельбы.

«Решение не вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба районного суда.

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