Президент России объявил благодарность пермскому омбудсмену Игорю Сапко

Фото: Уполномоченный по правам человека в Прикамье | ВКонтакте

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Соответствующий указ вышел с подписью главы государства 26 июня.

Игорь Сапко отмечен «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан». Пост краевого омбудсмена он занимает с 24 ноября 2022 года после утверждения Законодательным собранием Прикамья.

«Для меня большая честь получить благодарность президента Российской Федерации. Воспринимаю эту награду не только как личную оценку, но прежде всего как признание значимости работы института уполномоченного по правам человека и всей нашей команды в Пермском крае», – отметил награжденный.

Игорь Сапко родился 13 июля 1966 года в Соликамске, где окончил среднюю школу. С 1985 по 1987 годы проходил службу на Черноморском флоте в Крыму. В 1993 году окончил факультет истории в Пермском госуниверситете. Одновременно с учебой в вузе работал в школе №125 Перми преподавателем истории.

В политике с 1996 года, являлся депутатом Пермской гордумы нескольких созывов. В марте 2011 назначен главой Перми, с 2016 по 2021 годы – депутат Госдумы РФ. Женат, воспитывает двух дочерей.

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