Делегация Пермского края приняла участие в XXIII съезде «Единой России» в Москве

Фото: Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края

В Москве прошел XXIII съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие делегации со всех регионов страны. Делегацию Пермского края возглавил глава региона, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Махонин.

В состав делегации Прикамья вошли: Ольга Вшивцова, Арсений Коротовских, Любовь Кузнецова, Максим Спиридонов и Григорий Цепаев. В работе съезда также участвовали член Бюро Высшего совета партии Андрей Климов, представители Генерального совета Андрей Жуков и Денис Катаев.

По словам Дмитрия Махонина, предстоящие выборы в сентябре станут для региона важным политическим этапом. Жителям предстоит сформировать представительные органы сразу на трех уровнях – федеральном, региональном и местном.

«Сформировали сильную команду кандидатов от партии «Единая Россия». На выборах в этом году ее представит 271 человек. Всех их выбрали именно вы. Более 125 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании. Сейчас мы формируем новую Народную программу партии «Единая Россия» на ближайшие 5 лет. В ее основе, конечно, предложения наших земляков. Особое внимание уделяем нашим предприятиям. Ведь именно сильная промышленность – залог развития края и благополучия каждой нашей семьи. Есть конкретные результаты работы: новые школы и детские сады, современные медицинские объекты, дороги, общественный транспорт, газификация. Постоянная поддержка наших бойцов в зоне спецоперации и помощь братскому Северодонецку», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Первый заместитель Секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев рассказал о подготовке к избирательной кампании в крае.

«В Пермском крае «Единая Россия» реализует проект «Добрые дела». В его рамках решаются актуальны проблемы земляков – от ремонта дворовых территорий до адресных проблем наших жителей. Сегодня на Съезде мы синхронизируем наши региональные проекты с федеральной линией», – отметил Вячеслав Григорьев.

Депутат Госдумы Антон Немкин говорит, что новая Народная программа партии продолжит формироваться на основе предложений жителей регионов, а ее главным принципом остается решение конкретных вопросов, которые волнуют людей.

«Народная программа – это не декларация и не набор общих лозунгов. Это документ, который рождается из предложений миллионов граждан и становится основой государственных решений. Именно такой подход позволил реализовать целый ряд важных инициатив: расширить меры поддержки семей с детьми, продлить семейную ипотеку и программу материнского капитала, увеличить минимальный размер оплаты труда, возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, существенно усилить поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», – уверен Антон Немкин.

На пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления особенно важны консолидация общества, устойчивость политической системы и работа партии на конкретный результат.

Президент отметил необходимость постоянного диалога с гражданами и опоры на предложения, поступающие в «Народную программу». По его словам, выборы являются важным этапом проверки эффективности власти и должны проходить с максимальной опорой на запросы людей.

На съезде также рассмотрели организационные вопросы, включая формирование списка кандидатов в Государственную думу IX созыва. От Пермского края выдвинуты 10 кандидатов: шесть – по федеральному списку, четыре – по одномандатным округам.

В федеральный список вошли: Дмитрий Махонин, Андрей Климов, Елена Гущина, Денис Катаев, Дмитрий Аликин, Ирина Ермакова. Кандидаты по одномандатным округам: Антон Немкин (№62), Роман Водянов (№63), Ирина Ивенских (№64), Олег Калинский (№65). Съезд утвердил представленные кандидатуры.

Документ предвыборной программы партии будет доработан и принят на следующем этапе съезда в августе.

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