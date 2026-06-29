Под Пермью музей «Хохловка» открыл для посещений новую избу

Фото: Филиал КГБУК «Пермский краеведческий музей» Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» | Никита Лимонов

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» открыл для посещений новый экспонат. Дом из марийской усадьбы в деревне Красный Луг служил хозяевам верой и правдой более 100 лет.

Марийская усадьба привлекла внимание сотрудников музея восемь лет назад. Находящийся в ней дом построил в 1910-е годы Иликай Ильин – дед хозяйки усадьбы Розы Мишиной. По ее словам, вплоть до 1962 года его освещали керосиновыми лампами.

Более подробно о доме рассказали музейщики. Слева от входа располагалась печь, рядом – вход в подпол. Над входном располагались полати. На них спали или хранили домашнюю утварь. Вдоль боковой и передней стен находились длинные лавки. Их также использовали как спальные места. Перед печью находилось место для кухни. Посуда и утварь хранились на лавках и полках.

«Отличительной чертой марийского дома является небольшое волоковое окно на кухне у печи, которое использовалось для проветривания помещения. Оно могло закрываться задвижкой», – рассказали сотрудники музея.

Под окном осталась береста. Кора не пропускала воду, ее хозяева использовали для гидроизоляции. По марийской традиции над окнами и входной дверью, в углах жилища и хозяйственных построек клали ветки можжевельника, шиповника для защиты дома от злых сил.

Познакомиться с бытом марийцев в начале XX века можно ежедневно со вторника по воскресенье.

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