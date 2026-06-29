В Перми в Мотовилихинском районе появится теннисный комплекс за 55 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мотовилихинском районе Перми планируют построить новый теннисный комплекс. Проект реализуют в рамках муниципально-частного партнерства, решение о котором утвердил глава города Эдуард Соснин. Об этом пишет "Business Class".

По информации издания, спортивный объект разместят на улице Урицкого. Инвестором выступит компания ООО «Премьер-Теннис», которая профинансирует строительство, а затем займется управлением и обслуживанием комплекса. Общий объем вложений оценивается в 55 млн рублей.

По проекту здание займет около 3 тысяч квадратных метров. Внутри оборудуют два круглогодичных корта с покрытием «хард», раздевалки с душевыми и технические помещения. Также рядом благоустроят территорию площадью примерно 1 тысяча квадратных метров.

Городские власти передадут инвестору земельный участок площадью 6,8 тысячи квадратных метров в аренду на срок реализации проекта — восемь лет.

По условиям соглашения часть времени комплекс будет доступен для города: до 16 часов в месяц его смогут бесплатно использовать муниципальные спортивные учреждения, а до 8 часов в год — для официальных соревнований.

Строительство пройдет поэтапно. Сначала подготовят проект и получат необходимые разрешения, после чего начнут работы. Завершить возведение планируют не более чем за 18 месяцев.

Проект уже получил одобрение Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.

Ранее сообщалось, что в Перми также готовится к открытию еще один спортивный объект — комплекс с 50-метровым бассейном в жилом комплексе «Погода».

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