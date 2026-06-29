Пермский педуниверситет открыл прием в колледж для учеников 9-х и 11-х классов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В структуре Пермского педуниверситета с начала нового учебного 2026-2027 года появится колледж. На его базе реализуют программы среднего профессионального образования. Выпускники 9-х и 11-х классов школ получат педагогическую специальность и возможность продолжения обучения в вузе.

Учащиеся колледжа с первого дня обучения получают доступ к инфраструктуре ПГГПУ, включая библиотеки, лаборатории, спортивные объекты и образовательные ресурсы. Учебный процесс обеспечат опытные школьные педагоги, профессора и доценты университета. Практическая подготовка начнется с первого курса и пройдет в образовательных организациях Перми.

Первый набор колледж Пермского педуниверситета проведет по специальности «Педагогика дополнительного образования». Срок обучения для поступающих после девятого класса составляет 3 года 10 месяцев, 11-го класса – 2 года 10 месяцев.

«КП-Пермь» в вузе дополнили, что по каждому профилю предусмотрено 25 внебюджетных мест. Бюджетный набор в этом году не осуществляется. Прием документов стартовал 20 июня и продлится до 9 августа. При наличии свободных мест прием документов и заключение договоров вуз продолжит до 25 ноября 2026 года.

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