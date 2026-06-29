В Прикамье суд рассмотрит уголовное дело убийцы беременной женщины

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователь отдела по расследованию особо важных дел краевого СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Верещагино. Мужчину обвинили в убийстве беременной женщины.

Обвиняемый 6 апреля 2026 года находился с 22-летней потерпевшей в своем автомобиле. Она заявила обвиняемому, что беременна от любовника и намеренна рассказать об этом его супруге. После этого злоумышленник задушил подругу и спрятал тело на мусорной свалке.

Подробности того рокового дня рассказала «КП-Пермь». Мужчина всерьез рассчитывал, что убитую никто не найдет. Следственные органы во взаимодействии с полиций установили личность предполагаемого убийцы. Спустя несколько дней после совершения преступления мужчина был задержан. Верещагинский районный суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователь СК России провел осмотры места происшествия, проверки показаний обвиняемого на месте. Были инициированы генетические, биологические и судебно-медицинские экспертизы.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит по существу краевой суд.

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