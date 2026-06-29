В Перми во время рейда приставы арестовали 9 автомобилей должников

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы выявляют имеющиеся задолженности в автоматическом режиме. Для этих целей они используют технологии распознавания регистрационных знаков транспортных средств. Проверка номеров проезжающих автомобилей осуществляется в совокупности с данными об их владельцах по базе должников.

Недавний рейд «Дорожный пристав» в районе одного из крупных торговых центров города позволил найти сразу девять должников. В отношении них судебные приставы составили акты описи и ареста транспортных средств.

У должников изъяли и эвакуировали на спецстоянку четыре автомобиля. Еще пять оставили должникам на ответственное хранение. Общая стоимость арестованных автомобилей превысила 9 млн руб. Всего за время рейда приставы проверили 30 транспортных средств.

Во избежание вынужденных остановок в пути судебные приставы рекомендуют заранее проверить наличие непогашенных долговых обязательств на сайте краевого ГУФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».

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