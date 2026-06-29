В Перми завершили расселение двух аварийных домов Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми полностью расселили два многоквартирных дома, признанных аварийными, в Свердловском и Дзержинском районах.

В доме на улице Краснопольская, 40 было 12 жилых помещений общей площадью 409,5 кв. м. Там проживали 27 человек. В здании на улице Берег Камы, 38 находилась одна квартира площадью 35,4 кв. м, где жил один человек.

Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, все жители получили компенсации или новое благоустроенное жильё — в зависимости от формы собственности.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru