В Перми пропал 20-летний Роман Лесников

Фото предоставлено родственниками пропавшего

В Перми пропал 20-летний житель города Роман Лесников Последний раз его видели несколько дней назад в Индустриальном районе. По словам родственников, молодой человек был одет в чёрные штаны и чёрную кофту с белыми полосками на рукавах. Его рост составляет около 160 см.

Близкие рассказали, что утром он уехал на работу, после чего перестал выходить на связь. До места работы он так и не добрался.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Романа, просят сообщить по телефону: 8-950-449-39-61.

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