Минздрав Прикамья переехал в обновленное историческое здание в центре города

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

В Перми завершилась реконструкция здания бывшего базового медицинского колледжа на улице Советской, 65. С начала июня здесь разместилось Министерство здравоохранения Пермского края. Информацию о переезде подтвердили "КП-Пермь" в ведомстве.

Отметим, здание является объектом культурного наследия. Исторический «Дом городского общества» был построен во второй половине XIX века. На протяжении нескольких десятилетий там располагался Пермский базовый медицинский колледж.

В 2019 году здание закрыли на капитальный ремонт, после чего администрация и учебные подразделения колледжа были переведены в корпус на улице Баумана, 24.

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