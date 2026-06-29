В Перми будущим водителям трамваев будут выплачивать стипендию во время обучения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МУП «Пермгорэлектротранс» объявило о запуске новой программы поддержки для тех, кто хочет освоить профессию водителя трамвая. На протяжении всего периода обучения будущие специалисты будут получать ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей.

Как отметили на предприятии, выплаты начинаются с первого дня занятий. Кроме того, все расходы на обучение берет на себя работодатель, а после успешного завершения курса выпускникам гарантируют трудоустройство.

По словам представителей «Пермгорэлектротранса», такая мера позволит курсантам полностью сосредоточиться на получении новой профессии, не отвлекаясь на поиск дополнительного заработка. На предприятии рассчитывают привлечь мотивированных кандидатов, которые готовы строить карьеру в сфере городского электротранспорта.

Подготовка водителей трамвая занимает 5,5 месяца.

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