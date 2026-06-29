В Пермском крае 29 июня ожидаются сильные ливни и возможны паводки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

29 июня 2026 года на территории 22 муниципалитетов Пермского края прогнозируются опасные погодные условия. По данным синоптиков, регион окажется под влиянием очень сильных дождей и ливней.

Из-за обильных осадков возрастает риск происшествий на водоемах и туристических маршрутах. Также ожидается резкий подъем уровня воды в реках с возможным формированием дождевых паводков.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Во время сильного дождя не следует спускаться в подземные переходы и находиться в низинах. Не стоит укрываться под деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами.

Водителям советуют при ухудшении погоды остановиться в безопасном месте и дождаться окончания ливня. Не пытайтесь проезжать через затопленные участки дорог. Если автомобиль оказался в зоне подтопления, необходимо покинуть его и перейти на возвышенное место.

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