Город Оса в Пермском крае отметил 435-летний юбилей

Фото: канал Макс "На местах"

27 июня один из старейших городов Пермского края празднует 435-летие со дня основания. Основные торжества проходили на Ярмарочной площади, где для жителей и гостей была подготовлена насыщенная праздничная программа.

В течение дня на главной сцене выступали творческие коллективы Осы и приглашенные артисты. Завершением праздника стал вечерний фейерверк.

С памятной датой жителей города поздравил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. Он отметил, что Оса является настоящей жемчужиной на берегу Камы, богатой своей историей и многолетними традициями.

По словам спикера краевого парламента, главная ценность города — его жители. Именно благодаря труду, инициативам и неравнодушию многих поколений осинцев город развивается и становится более современным, комфортным и привлекательным для жизни.

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